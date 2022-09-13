艾粒下月九展開騷 門票火速售罄 「粒粒粉」應援巴送驚喜 (19:34)

2人男子組合艾粒（ILUB）將於10月20至10月22日，假九展Star Hall舉行《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨20 ICHIBAN 香港之夜》，門票今天（13日）公開發售，首日公售隨即帶來好消息，所有門票已火速售罄。

「粒粒粉」（粉絲暱稱）早前為預祝艾粒演唱會爆滿，特意預訂了208號來往廣播道與尖沙嘴東的巴士廣告，化身「艾粒應援巴」，巴士車身有齊不同艾粒造型，當中包括由出道的大冬菇頭、艾粒電視台經典look：叮、噹及Dicky仔、大家姐、歡樂粒宵、柚子MV、十戒歌、《艾粒BATTLE》紅館騷，以及多年來組合的MV等，記錄艾粒20年來一個又一個經典，陪伴大家笑著成長。

早前粒粒粉為博2人一笑，聲稱有外國客戶欲跟2人商討合作，游說艾粒與客戶見面。當2人坐上預備好的車到達現場，見到「艾粒應援巴」時，均不禁「嘩！」了出來。

下車後，2人看見曾經和他們一起主持叱咤903節目《萬世巨星》的拍檔朱薰在場，才恍然大悟是粉絲送給他們籌備多時的應援驚喜。朱薰把大家心意錄製短訊交到兩位手上。當奴說：「感動到腳都軟埋，相當唔真實。」反而少爺占搞笑地說：「搞錯！即係個客係假㗎？黐線架巴士，真係太犀利！」

「艾粒應援巴」會在整個9月和10月游走廣播道、九龍塘、半條艾粒發跡地的彌敦道以及尖沙嘴，歡迎大家「打卡」把歡樂傳送開去。

（即時娛樂）