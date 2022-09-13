趙慧珊小背心挑戰做辣后 校草班長Meaning買飛撐古天樂 (19:47)

前Super Girls隊長趙慧珊（Aka）、《試當真》主辦的校花校草參賽者、被古天樂選為班長的「Meaning」王耀宏，以及2021年國際先生香港代表李坤潮（Jason），日前為米線店拍廣告，並接受辣王辣后解辣挑戰。

Aka化身Spice Girl，身穿吊帶小背心展示健康性感一面，而Jason則身穿背心騷麒麟臂，各有睇頭。Aka變成辣妹，她說：「變到就好，今次配合主題，想挑戰自己要做到『辣』的感覺，應該都可以的。」

Aka透露近月動向：「年底會接拍電影嘗試做打女，現在已經開始訓練武術動作，所以每星期都學吊『威也』、打筋斗及踢腿動作，亦有人搵我拍劇，及有人找我辦畫展，各方面都努力中，亦想挑戰自己，好想接觸新事物裝備自己，例如想挑戰霹靂舞，希望可以跳好一點，將來可能新歌可以用到。」

Meaning憑選校草比賽人氣急升，率先彈出成為首位校草拍廣告搵真銀，他表示：「好開心可以有今次的機會，要好好把握、準備自己，給大家看到不同方面的我。我希望可以放下偶包，讓大家見到我搞笑的一面。」

對於獲古天樂看好並選他為班長，Meaning表示買飛入場支持《明日戰記》報答古仔賞識，他說：「超級多謝古生，他給了我很多機會及支持，我也一定會支持古生，已約了其他參賽者一齊去欣賞這套作品。」問到對於參賽信心如何，他表示會以平常心面對。

Jason將於下月底，代表香港去馬尼拉參加國際先生選舉，他透露留意近日韓國舉行的國際先生韓國代表選拔賽中，參賽者狂爆肌成為新聞一事，他表示還有1個月時間會加操：「每星期操足6日，每次2小時，比賽將近會增加帶氧運動時間與次數，令到減脂方面有效率一點，還有要控制自己心態，始終跟30多個來自不同國家的參賽者比賽時，難免會有比較，我認爲做好自己最緊要，朋友說我笑容最殺食，希望到時自己能夠流露出真摯的性格。」

（即時娛樂）