黃淑儀演出音樂劇《伴我同行》獲好評度期重演 (21:42)

黃淑儀（Gigi姐）與焦媛演出高志森監製的音樂劇《伴我同行》，黃淑儀飾演忠心僕人和姐，陪伴雙目失明的三小姐程文輝（焦媛飾）在人生路上奮鬥，黃淑儀與焦媛的演出感動觀眾，獲讚合作有火花。高志森表示收到大家的支持，會與Gigi姐度期，希望盡快排期重演。

黃淑儀為今次演出從溫哥華回港，除要隔離外，還花精神排練及做了很多準備工夫，她向導演要求，要以自己的講話方式表達對白感情，導演完全同意，令她更加放心。問到獲得讚賞是否覺得值得？她笑言演出4場剛剛上手就做完，覺得不抵。

Gigi姐透露來港演出前，丈夫徐景清醫生「提醒」她：「老婆，你有讀寫障礙，如果要演出，你必需要把全個劇本，一句一句重新寫一次才入得腦。」之後Gigi姐把全部對白抄寫一次，確定這是一個好劇本，她已覺成功了一半。全部記好對白後，回到香港，她又要記對白和行位。她說：「看到焦媛完全不用拿劇本，已把所有資料記入腦，加上太久沒有接觸舞台劇，製作隊用手法又這麼新，內心也感到忐忑。幸好焦媛是劇后，她在對手戲上幫到我太多。她在戲中演失明人士，但今次我要靠她帶路，幸好有她，我才可安心。」

焦媛表示舞台劇是一班人合作才能完成，大家一定要互相合作：「Gigi姐戲劇根底非常好，完全消化對白，知道為什麼要講這些台詞，她不是死記，但又記得很牢，很入心，她好厲害，She is very good。」

（即時娛樂）