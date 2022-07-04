MIRROR演唱會事故︱受傷舞者阿峯發聲明：要靠積蓄應付生活開支 (22:43)

MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）被懸掛半空的巨型屏幕擊中受傷。阿峯在墜屏意外中盆骨和腰部被壓傷，他出院後仍要接受治療。昨日電訊盈科主席李澤楷發聲明曾到醫院探訪及慰問阿Mo外，又表示會向他的家人提供一千萬港元的經濟支持。至於大國文化及MakerVille隨後回應傳媒查詢，表示跟另外2名受傷舞者阿峯與Zisac（演唱會舉行前在綵排中受傷）保持聯繫，管理層曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們需要，會提供醫療及生活協助。

對李澤楷提供的一千萬港元經濟支持，今日Mo爸爸公開謝卻好意，稱所有捐贈為時過早 。至於演唱會主辦單位大國文化與MakerVille向傳媒表示會給阿峯提供醫療及生活協助，今晚有「貓貓校監」之稱的「呂校長」在facebook代阿峯發聲明，表示「阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。」。

「呂校長」寫道：「本人呂校長因應傳媒查詢而代表阿峯及家人作出以下簡單的聲明：李澤楷先生並沒有跟阿峯及家人或本人溝通或見面過。阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。明白大家關心阿峯的身心狀況。我會稍後再作進一步解說。」

日前阿峯曾透露經一輪密集式治療，身心疲累，身體狀況反覆，又難以入睡。「呂校長」昨晚也在facebook透露阿峯的情況，指他這星期的情況突然變差了， 將會約見醫生了解，近日的新聞亦令他壓力大增。

（即時娛樂）