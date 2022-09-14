姜濤溫哥華應援團出動前夫拉飛機 為奧比斯籌4.3萬港幣 (13:46)

雖然MIRROR因7月尾的紅館演唱會墜屏意外而需休團兩個月調整情緒，但成員姜濤的粉絲未有停下來，除了不停入場支持偶像的第一部電影《阿媽有咗第二個》外，還繼續以偶像之名行善。姜濤的溫哥華應援團日前就參加「Orbis Canada Plane Pull for Sight 2022」，為奧比斯飛行醫院籌款。參賽者要將一輛重達60噸的波音757貨機拉行20公尺。

由於應援團的女性成員較多，她們就拉埋一眾「前夫」幫忙，現場也有一家大細到場聲援，為參加者打氣。據知，今次負責拉飛機的共有20位姜糖（粉絲暱稱）及「前夫」，加上到場打氣的親友，一共有50人。眾人最終合力完成任務，共籌得7000多加幣（約港幣43000元），成為全場籌款數字最高的第二位。

應援團表示︰「呢段期間姜admin要靜靜休息，我哋默默等待同支持佢嘅期間，希望可以帶一啲正面嘅能量俾大家。其實幫到有需要嘅人真係好有意義，我哋溫哥華糖會繼續秉承會義『用行動應援 將愛心傳承』，跟住姜濤嘅足印，希望用我哋小小嘅力量為溫哥華呢個地方帶來一啲溫暖。P.S. 今日有勁多西人問我哋邊個係Keung To，我哋俾姜admin個樣佢哋睇，個個都話he is a handsome guy。姜濤，we love you~~ 風雨不改 等你歸來。」

（即時娛樂）