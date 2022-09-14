張天賦助理發長文 澄清MC非靠洪嘉豪入華納 (15:11)

張天賦（MC）與好友洪嘉豪（Kaho）早前合作舉行的3場演唱會曲終人散後，傳出MC的助理兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，疑在Telegram斥嘉豪的粉絲派應援棒是「幫個地球製造垃圾」、「阻住其他人睇Show」，引起網民熱烈討論，當中更有人指「MC可以入華納都係靠嘉豪」，斥Yee Yee不顧MC及嘉豪的友情，言論有失身分。MC事後稱未有留意事件，交給公司處理。

Yee Yee今天（14日）在Instagram限時動態上載黑底白字圖片，自言身為「全程參與合約溝通傾談過程一員」，有必要澄清MC加入華納與嘉豪無關。她表示︰「嘉豪同MC的確喺2020年5月合作過一日MOOV男生們嘅項目，當時MC剛獲得造星亞軍，Kaho就剛推出新歌，彼此合作可以各取所需，促成當日嘅無償合作安排。於是由我同華納音樂宣傳部嘅同事協調，用一日時間錄製兩首歌，MV及VLOG， 放喺Kaho嘅YouTube平台畀大家欣賞。隨着當日拍攝嘅結束，雙方嘅連繫亦都到此為止。當時MC正自組工作室及預備first solo，而過程中亦未接觸華納管理層/A&R團隊。」

Yee Yee指MC與華納的合作始於曾若華（JUDE）的《十分錯》MV，當時華納找MC做MV男主角，及後JUDE建議跟MC推出合唱版，令MC認識了華納相關同事，成為MC簽約華納的契機，雙方傾談兩個月正式簽約。她強調︰「整個商談合作過程中，Kaho並沒有任何參與，亦不存在文字訪問中提及任何引薦、介紹等環節。網絡上一啲關於『MC可以入到華納都係靠嘉豪』等實屬扭曲事實嘅言論。」

她指MC與嘉豪雖然相識多年，也一齊夾Band數月，但之後多年來鮮有聯絡，直至MC加入華納後再次聯繫和合作。Yee Yee說︰「唔希望呢啲以偏概全嘅報道令更多人信以為真，抹煞咗MC同背後團隊一直以來嘅努力，甚至為二人嘅合作，建構咗一個不平等嘅關係。」她更表示MC和嘉豪過去一年的合作已見成果，隨住一個階段的結束，希望兩位和大家都繼續前行，為各自的Solo而努力。

（即時娛樂）