無窮之路II︱陳貝兒爬天山尋雪豹蹤影 體驗哈薩克氈房住宿 (16:14)

陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《無窮之路II—無價之保》今個星期播出第7、8集。Janis在第7集與攝製隊踏足新疆烏魯木齊，跟隨來自不同行業的義工組成的「雪豹保護志願隊」，攀上超過海拔3000米、全球七大山系之一的天山，親身體驗保護隊定期進行的雪豹搜尋調查行動。她之後在保護隊帶領下體驗了當地特色的哈薩克氈房住宿。

保護隊會在天山不同位置設置紅外線攝錄機，記錄雪豹的獵食、移動及繁殖等習慣，並將得來的科學化數據交予政府部門，協助制定更有效的生態保育政策。除了山上工作，保護隊還分配人手駐守山下，檢查出入車輛確保杜絕野生獵殺及高原生態破壞等行徑。原為獸醫的保護隊隊長申煜，更會擔當「社區協調」角色，化解雪豹與村民之間的恩怨情仇。節目中，Janis問到這班來自五湖四海的專業或在職人士，為何願意放下家庭及工作來到這裏保護雪豹，他們異口同聲表示：「任何生命跟人類的生命都是平等。你有生存的權利，野生動物也有，地球不是只屬於我們人類。」

保護大自然原生態及維持生物多樣性的路途漫長又艱辛，但一班義工卻仍樂在其中，主要是因為親眼透過紅外線攝錄機直擊雪豹野生足迹的震撼感，隊員蔣可威說：「第一次看到時是非常非常的激動。」在7年志願工作期間，保護隊成功追蹤了60隻雪豹蹤影，牠們除有屬於自己的名字，還有屬於自己的故事。義工們還會將雪豹的故事製作成宣傳繪本，讓下一代對「雪山之王」有更深入的認識及了解。

Janis及攝製隊在第8集將走訪浙江安吉縣余村，探討原本綠水青山的余村，如何因為村民們急於脫貧掙錢，造成過量的採礦、開發及污水等問題，令寧靜的樂土變成「山不像山，水不像水」，村民亦因而賠上健康及性命。由於衍生問題漸多，有村民終醒覺要轉型，不過由於涉及生計等問題，轉型之路波折重重。

（即時娛樂）