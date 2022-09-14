呢鋪開乜︰開壇｜蘇民峰教睇腳相 黃嘉雯曾因怕腳粗退出田徑隊 (17:14)

蘇民峰與倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）、黃嘉雯（Carmaney）主持的J2台節目《呢鋪開乜︰開壇》，明晚（15日）教觀眾睇「腳相」。3位女主持穿上熱褲及露趾鞋曬美腿，展示步姿讓蘇師傅點評。蘇師傅指Carmen雖然被指有點外八字，但腳形一流，腳腕夠幼、小腿稍微有肉，完全具備做闊太的條件；香港小姐出身的黃嘉雯行得有型有格，雖被發現其中一隻腳有內八字，但可以後天改善兼轉運。蘇師傅在節目中提及行路「腳踭唔掂地」會有什麼後果、「蛇步」及「跳吓跳吓」的行路方式意味什麼、腳幼如筷子的女士是怎樣的人。節目下半段，蘇師傅講解癦對面相的影響，更以薛家燕為例子。

Carmen對自己被讚靚腳兼有闊太相，稱未想過嫁入豪門。她說︰「我對愛情有啲睇化，都單身咗4年半近5年，暫時冇對象，享受單身生活，覺得幾自在。我平時鍾意留喺屋企做自己嘢，得閒出去見朋友。將來當然都想組織家庭，但目前冇渴求識男仔住。」黃嘉雯說她出鏡前沒特別護理雙腳，只要盡量不撞瘀及剃腳毛。她說︰「不過我做咗laser之後冇呢個問題，同埋唔好曬咁黑，太黑冇咁好睇。」黃嘉雯透露本身有少許入字腳，教練表示健身可以糾正。她又自爆小學本來是田徑隊成員，但聽說跑得多會腳粗後，第2年便退隊。

（即時娛樂）