《東張》邁向5000集 Patrick Sir盼跑外景為民請命 周奕瑋學韓文泰文傍身 (18:16)

《東張西望》邁向5000集，無綫製作部高級經理（資訊文教）楊永祥（左圖）表示，暫時維持播放半小時，因翡翠台的時間很緊迫。（劉永銳攝）

無綫節目《東張西望》邁向5000集，今天（14日）舉行慶祝會，同時宣布在myTV SUPER推出《東張+》專區，於9月17日上架。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、myTV Super Group總裁程哲及無綫製作部高級經理（資訊文教）楊永祥，率領林溥來（Patrick Sir）、朱凱婷、游莨維、何沛珈等一眾東張主持，以及新加入的4位無綫娛樂新聞台主持周奕瑋、王鎮泉、潘盈慧和許文軒出席。

對於節目最高收視24點，楊永祥謙稱暫時OK，希望更加好。他透露《東張+》會加入娛樂資訊，但個案仍交由東張主持負責，今次亦接受全球報料，他們已連線外地找人幫手跑新聞；香港方面，收到的報料也多到應接不暇，他們會加快跟進。問到成績理想，會否加長《東張》播放時間？楊永祥表示暫時維持半小時，因翡翠台的時間很緊迫。

Patrick Sir表示現時多了《東張+》，估計參與的部分也會愈來愈多，他也想體驗一下跑外景，可以為民請命，但不一定去老鼠屋或曱甴屋。Patrick Sir最近開始拍劇，所以都很忙，但太太沒投訴。談到兒子日前發高燒，Patrick Sir當時嚇一跳，第一次感受BB是辣手，擔心是確診，幸好兒子兩日便退燒。

4位娛樂主播表示面對出名搏命的東張主持，都有壓力，所以他們今次都會在各自負責部份碌盡人情卡搵料，亦會叫一些藝人朋友爆一下料。負責電影方面的王鎮泉，透露節目內會加入小劇場，之前已跟影帝級人馬古天樂、劉青雲、郭富城及林家棟拍過，「我完全不敢NG，很大壓力，但都算跟影帝有過對手戲。」周奕瑋希望在節目中帶大家四圍飛，除了日文外，他已學韓文、泰文傍身。

何沛珈會在《東張+》介紹美容、減肥資訊，她稱現時身形比選港姐時弗，瘦了10多磅，加上《愛‧回家之開心速遞》角色需要，要保持好身段。談到在《開心速遞》跳椅子舞獲讚，何沛珈直言未試過在眾多男士面前跳舞，還要搔首弄姿，有少少不慣，幸好NG不多。

（即時娛樂）