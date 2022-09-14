《青春MT》朴敘俊變「遊戲黑洞」 黃仁燁請教池昌旭吻戲技巧 (19:01)

韓國綜藝節目《青春MT》雲集《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》合共15位人氣演員演出，節目在「黃Viu煲劇平台」首播後，掀起熱話。

《青春MT》由金成允導演擔任製作人，號召他曾執導過的3部電視劇、合共15位演員展開為期4日3夜拍攝，3組隊員匯合後隨即前往錄製現場，期間憶起昔日拍攝點滴！

《梨》權娜拉透露當時曾與朴敘俊、金多美在梨泰院拍攝街頭狂奔戲碼，結果短短1分鐘戲分，竟讓3人跑足5小時，令熱愛跑步的朴敘俊從此產生陰影：「那次之後我再也沒辦法跑步了。」權娜拉更自言「跑到喊」，未能到場的金多美，透過視像跟拍檔閒聊。

《魔》幾位主演談及近况時，黃仁燁透露當時正忙於拍韓劇《為何是吳秀才？》，因為首度挑戰「成人演技」而緊張不已，更自爆曾致電「吻戲匠人」池昌旭求救：「第一次演出愛情片，拍攝那種....激烈愛情場面時，如果上網搜尋的話，總會看到池昌旭前輩，所以我打電話給前輩請教該怎麼做；然後我對徐玄振前輩說，因為我是第一次演，向池昌旭前輩請教了，她馬上爆笑！」池昌旭即時面紅，直呼不敢當！

15位演員安頓行李後，馬上投入團體活動，豈料朴敘俊屢戰屢敗，被封「遊戲黑洞」，場面搞笑。

（即時娛樂）