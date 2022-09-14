洪嘉豪強調跟MC張天賦好朋友 不受是非影響兄弟情 (20:48)

洪嘉豪認跟MC張天賦合作是期間限定，現在告一段落，之後各自發展，但無礙友誼。（鍾一虹攝/Ig圖片/明報製圖）

洪嘉豪、樂隊Dear Jane今天（14日）到西九文化區，出席戶外表演場地「WONDERLAND竹翠公園」啟動禮，並宣布11月中分別在該場地舉行音樂會。嘉豪表示處男個唱在戶外進行，非常開心，因為開戶外騷是他夢想，笑言有健身操弗身形，若時機配合，有可能除衫騷胸肌。

對於MC張天賦助理Yee Yee公開發文，指MC沒有靠洪嘉豪加盟華納唱片，掀兩位男歌手鬧不和傳聞，嘉豪稱最近有很多不同言論，作為當事人亦有留意，但不想逐一評論，嘉豪欣賞MC是有才華、有吸引力的歌手，祝福對方有好發展，並說：「近1、2年我們合作是期間限定，現在告一段落，之後我們各自發展，無論如何，我跟MC永遠是好朋友，這幾年大家在音樂上一起成長，是好兄弟，我出道以來都想努力做好自己，讓人見到我進步。」

對於有傳嘉豪與MC扮老友，其實是「偽兄弟」，嘉豪續說：「我們的友誼，相信大家睇到，不用講太多，我們兩個『麻甩仔』見面，就會玩到攬頭攬頸。」

嘉豪表示跟MC合作完音樂會後，一直忙其他工作，未有時間消化新聞，也未跟MC溝通，但不會被是非影響：「我跟他去到不用傾太多，都知大家想什麼的境界，這些事不會影響到我們的感情。」

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（即時娛樂）