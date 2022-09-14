鄭浩南哽咽自爆婚姻疑現暗湧：沒想過會發生在我身上 (22:30)

鄭浩南今晚（14日）出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴，他表示6月返港後，拍了2部電影，並相約當年「新藝城之友」與「開心少女組」的袁潔瑩慶祝生日。

問到今次留港多長時間時，鄭浩南表示未知，朋友叫他待久一點，隨後他自爆屋企發生非常不愉快事件，起初他支吾以對，不願多談，在追問下，他表示之前有段時間，因為工作離開屋企16個月，他從未試過跟家人分開這麼久，以前最多1個星期就回家，這期間他右肩舊患再受傷，有4條韌帶斷了7成，並聽人說在內地接受手術，但效果不理想，現在不可以再游自由式和打網球，如果當初在加拿大或香港做手術，情况可能會比現在好。

鄭浩南又哽咽說，原本跟太太本月18日便結婚20周年，但現在太太跟仔女已經不見人，他說：「事前毫無先兆，去年近聖誕節時，我撲到機票回去，豈料打電話告知太太時，她拿起電話就Cut線，之後她說有什麼便跟她的律師講。（是否有第三者？ ）大家也諗到啦，當然不是我方面，我很愛家人，在大馬所有物業甚至連車，都沒有我的名字，我現在只剩下一間祖屋。我沒有想過這事情會發生在我身上，但不能怪人，是自己命運。」他表示大女正讀大學，細仔已經10歲，對上一次見他們已是去年12月的事。

（即時娛樂）