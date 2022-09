next

黎姿(現名馬黎珈而)息影多年,現在主力打理醫學美容公司生意及照顧家庭,由藝人變成商界女強人。她昨天在Instagram限時動態上載坐在輪椅上原地轉圈的片段,未透露什麼地方受傷。黎姿在片段中打下「Really need to carefully next time(下次真的要小心點)」及「開完一日會,希望無嚇親人」字句,看來她雖然受了傷,依然堅持上班,十分勤力。

(即時娛樂)