張天賦強調洪嘉豪歌曲絕不沉悶 彼此是好兄弟 助手言論不代表自己 (14:47)

張天賦（MC）的助手Yee Yee近日先後發出針對洪嘉豪的言論，先指其粉絲派應援棒是「幫個地球製造垃圾」及疑暗批洪嘉豪歌曲沉悶，之後又發長文澄清MC不是靠洪嘉豪關係加盟華納。MC今日出席活動，Yee Yee未見同行。MC受訪時開腔拆彈︰「我覺得嘉豪的歌不悶，我很喜歡他的歌。至於應援物，不輪到我給意見。」被問到可擔心事件會引來他與嘉豪的粉絲罵戰，MC說︰「交給公司處理，我當然不想看見這些情况。難得樂壇百花齊放，不想為這些事而不開心。」

MC表示Yee Yee是其私人助手，平日助他處理大小事務。被問到Yee Yee的言論是否代他發聲時，MC立即否認︰「我不會說這些話，嘉豪絕對是我的好朋友、好兄弟，Yee Yee的言論不代表我﹗」至於會否因助手的言論而感到尷尬，MC坦言最擔心嘉豪的心情︰「我和嘉豪傾過，他未受太大影響。我很重視我們的兄弟情，其他事就交由公司處理。（會否勸助手停止發表意見？）這是公司責任。」對於Yee Yee指他加盟華納非靠嘉豪引薦，MC說︰「當時是華納找我合作，不是嘉豪找我入公司。」

（即時娛樂）