新戲監獄環境逼真留陰影 張繼聰想多拍文藝片︰最緊要有冷氣 (15:56)

張繼聰昨晚出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴時，表示近年已拍了4、5套監獄題材的電影，今次的劇本和對手也不同，且有很多外籍朋友參與，拍攝過程雖然辛苦，但幾開心。他回憶首次演囚犯是跟古天樂合作，當時的片場有冷氣很舒服，但之後的「坐監生涯」每况愈下，這次拍《壹獄II》的情况更甚。

阿聰說︰「今次我們想營造東南亞監獄的感覺，環境很逼真，超熱、超污糟。不要說冷氣，連空氣都沒有，但反而容易入戲。拍攝時正值暑假，我們在30幾度高溫下於泥沼、坑渠等地方拍攝，真的很熱很辛苦，是我從影以來拍攝環境最惡劣的一次。至於戲服，我的命運就是冬天穿背心拍落水戲，夏天亦不會令大家失望，都是一些絨褸、長袖衫，幸好沒中暑。」阿聰笑言不想再拍監獄片，還是拍多些文藝片算了。他說︰「誰當女主角也無所謂，最緊要有冷氣，空氣流通。」

談到下月的演唱會，阿聰表示已開始上堂進修歌藝、練歌、及練結他。被問到可擔心染疫影響個唱時，他說︰「工作時會盡量小心。我其實是一個宅男，很少外出，綵排時也戴上口罩，其他工作人員也會小心。我覺得最重要是有鬥志，保持正面。」

（即時娛樂）