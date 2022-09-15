洪卓立劉沛蘅拍廣告寓工作於拍拖 怕唔吉利避免拍分手戲 (16:28)

洪卓立（Ken）和女友劉沛蘅（Hillary）近日再次情侶檔上陣拍廣告，穿上米白色的家居服打情罵俏，更不時提點及為對方整理衣服，十分甜蜜。洪卓立笑言獲女友帶挈拍廣告︰「我平時比較少接拍呢類型嘅工作，今次算係被Hillary帶挈。以呢個狀態接工作，我當然高興，要去還神啦！希望嚟緊都可以呢個形式工作，可以一齊準備、一齊出門口、一齊收工返屋企，呢個感覺幾好！」Hillary取笑男友要在人前溫馨容易臉紅︰「我都有叫佢唔好咁尷尬，佢係一個超級容易臉紅嘅人，佢一尷尬大家都好容易睇到，啱啱開始拍時塊臉已經開始紅，哈哈﹗」

除了合作拍廣告，洪卓立與Hillary希望繼續以情侶檔姿態作多方面嘗試。洪卓立更直言不想女友跟其他男生親熱：「我哋可以唱歌，Hillary有學唱歌，又學跳舞同做戲，希望呢幾個範疇都有機會。跳舞係我強項，但係極富娛樂性嘅強項係唔會亂咁拎出嚟。其實情侶檔拍戲都好嘅，如果有套劇搵我哋做情侶，最尾大結局先一齊，咁中間就多啲曖昧就最好，但就盡量避免有第二個男仔爭佢、強吻佢嗰啲，最好唔好！」Hillary補充：「千祈唔好一開始就熱戀，到最尾分手，咁樣唔吉利！」

（即時娛樂）