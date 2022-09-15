深宵閃避球｜鄭伊健與新演員零隔膜 周家怡帶領跳唱《友情歲月》送驚喜 (17:07)

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾新演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演的喜劇《深宵閃避球》，將於10月6日上映，9月24日起推出優先場。

戲中「熱血教練」鄭伊健及「最暖社工」周家怡帶領的粉青閃避球隊，不只捱得打，更充滿求勝決心。古有嚴師出高徒，今時今日教練大玩親民，跟運動員打成一片。

鄭伊健繼《黃金兄弟》後，相隔數年再接演風格大不同的《深宵閃避球》，片中飾演熱血教練劉Sir的鄭伊健，笑言自己毫無章法：「其實呢個劉Sir一開始都係抱住打份工心態，不過收得人工，都想交到啲成績向上司交代，所以不經不覺投入咗呢隊球隊。劉Sir嘅特訓就係由零開始，佢係同班女仔一齊學習，有時仲係人云亦云咁去訓練，用自己嘅經驗同觀察力，拎出自己熱愛做運動嘅心態去幫8個女仔。」

伊健在片中單挑8位新晉演員連環特訓，更要帶領球隊參賽，眾多群戲卻急促培養默契，伊健透露劇組上下零隔膜：「我拍呢部戲好開心，呢部電影有嚟自唔同年代嘅台前幕後，包括監製羅志良、我、家怡、導演應智贇、閃避球隊8位女生，甚至幕後班底，大家混埋一齊係唔容易嘅事，其實係成功嘅。大家戲裏戲外好團結好認真去做，今次感受到成班人好齊心去做。」

8位新晉演員早已是伊健粉絲，今次跟偶像零距離接觸，認識伊健後發掘他另一面，李靖筠說：「伊健係一個極度冇包袱嘅人，好鍾意佢」；鍾雪瑩說：「好有趣嘅人」；陳海寧說：「佢真係一個完美嘅男人」；黃淑蔓說：「佢真係好靚仔」；宋嘉儀說：「我哋幾個女仔都勁鍾意伊健，有時會約埋喺佢面前唱歌」。家怡趁拍攝途中有休息期間，相約8個女生躲在片場一角排舞，趁伊健和導演溝通劇本時，眾人突襲伊健眼前，邊唱邊跳動態版《友情歲月》，令伊健相當驚喜，笑不攏嘴。

（即時娛樂）