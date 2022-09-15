美麗戰場｜陳瀅騷白滑玉背搶鏡 陳曉華遭丁子朗怒摑 朱晨麗方力申激吻 (17:25)

劇中性格絕不認輸的陳瀅，抱著「我點都要同你鬥到底」決心，一步步似是走向眾叛親離之路。（大會提供）

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫台慶劇《美麗戰場》，將緊接《黯夜守護者》於10月3日晚9點半播出。該劇由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗，聯同陳山聰及方力申演出。

無綫官方發放2條最新預告片，以「選美」為華麗競技舞台的《美》，其中一條預告片開首即是選美活動記招現場，葉念琛解釋「美麗戰場」定義的同時：「美麗就一係班女人嘅成長、爭鬥，戰場就係佢哋喺人生嘅軌跡裏面遇神殺神，先可以登上權力頂峯。」鏡頭穿插了陳瀅心事及心計Look、劉佩玥驚呆卻心有不甘，及蔣家旻歇斯底里狠樣。

除了交代故事背景及中心思想，第二輪兩條宣傳片重點均落在陳瀅身上。劇中性格絕不認輸的陳瀅，抱著「我點都要同你鬥到底」決心，一步步似是走向眾叛親離之路；除了要含淚面對陳山聰的反擊性指控：「係你逼我成為你嘅惡夢」，又遭劉佩玥怒摑兼追問：「點解你要咁對佢，你良心去咗邊，你係咪人呀？」陳瀅更有性感大露背造型，亮出白淨美肌，相當搶鏡。

第二輪宣傳片中不乏衝突場口，除有劉佩玥怒摑陳瀅，還有空姐Look陳曉華，慘被半裸丁子朗怒摑，二人關係耐人尋味。首個火辣場口亦於第二輪宣傳片曝光，主角是熱烈擁吻的方力申與朱晨麗，感覺頗激。另值得留意的是，一直沒有現身官方宣傳的唐詩詠，亦有閃現第二輪宣傳片，更饒有深意地道出：「所有男人對住咁靚嘅女仔，佢哋根本毫無還擊之力。」

（即時娛樂）