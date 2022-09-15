薛影儀未受官司影響出埠開工 嫌天氣熱麻麻哋鍾意發展大馬市場 (18:58)

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）被官非纏身，除了因普通襲擊及違反「口罩令」兩罪正上訴排期候審外，早前又因涉嫌無牌駕駛等4罪被捕，其後獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。不過，阿儀工作未受影響，今日中午在經理人林寶玉及亞洲電視執行董事陳偉傑陪同下飛往馬來西亞工作。林寶玉表示此行逗留大馬10日，主要宣傳亞姐節目、出席活動和拍攝新節目，亦會斟拍廣告和拍電影。

阿儀被問到是否喜歡到大馬發展時冷淡地說︰「我唔知，麻麻哋，天氣幾熱。去到都會著泳衣，但唔係三點式，都會幾好睇。（開心簽約亞洲心動娛樂？）開心，簽約一年，人工冇問題，加幾多係秘密。（覺得自己比其他亞姐好彩？）係，其他佳麗好似未簽約。」她強調不擔心涉無牌駕駛的官司，強調自己沒犯法，那輛電單車是供小朋友玩的。林寶玉立即搶着說︰「官司已交律師和警方處理，不便評論。」她又指阿儀的工作未因官司而有太大影響，有人找她拍真人騷，也有新片角色或要吊威吔。她指阿儀因簽了亞洲心動娛樂，未來的發展重心可能是在馬來西亞。阿儀被問到如要長時間留在馬來西亞工作，會否不捨得香港時只答不知道。

陳偉傑強調遭入稟清盤的「亞洲電視數碼媒體」只是集團其中一間子公司，亞視和其餘子公司不受影響。他承認亞洲電視數碼媒體有拖欠員工薪酬︰「共拖欠被遣散的員工兩個月薪酬，暫時已發還了一個月。公司被入稟清盤，他們可以申請破欠基金。公司當然想盡早歸還薪酬給他們，也希望請回所有員工，今次去大馬就是跟投資者傾這件事。」陳偉傑表示亞洲心動娛樂現時只簽了阿儀和林寶玉。

（即時娛樂）