蕭芳芳偕4位「公主」追思張正甫 薛家燕心情沉重悼「四姐夫」 (19:36)

薛家燕讚「四姐夫」張正甫是好丈夫和好爸爸。（大會提供/劉永銳攝）

蕭芳芳丈夫張正甫因胰臟癌離世，享年82歲，張正甫追思會今天（15日）在深水灣香港鄉村俱樂部舉行，「七公主」的薛家燕﹑馮素波﹑陳寶珠和王愛明﹑張艾嘉和許鞍華等出席，所有來賓會獻玫瑰花代表友誼回應給張正甫。

張正甫2位千金亦將昔日拍下「親愛的爸爸」生活片段剪輯，並在追思會上播放，現場並陳列舊書本、照片、衣服、球拍等紀念價值物品，作為慶賀張正甫一生的聚會。

薛家燕心情沉重，反過來獲「四家姐」蕭芳芳安慰，又稱為四姐夫張正甫一生感到驕傲，因為他非常成功，是位好丈夫、好爸爸、也很愛惜四家姐：「他知道四家姐耳仔有問題，會不厭其煩幫我們做聯繫、覆電話，祝願他一路走好。我剛才見到四家姐都忍唔住喊，我知道她好難過，但仍好細心為追思會安排一切，令我好敬佩。」

張艾嘉懷念第一次結婚時，邀得張正甫、蕭芳芳擔任伴郎、伴娘，大讚張正甫是位紳士：「他們以前經常來我家，我煮飯給他們食，那段日子好愉快。」

許鞍華導演談到張正甫踏入中年，彼此才認識來往，對方還是自己的大恩人：「他幫手說服蕭芳芳主演我執導的《女人四十》，他是我恩人，但一直未有機會多謝他。」

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（即時娛樂）