港姐泳裝｜學霸佳麗張光怡許子萱拖手闢謠 陳瑞菱被指整容感不快 (21:47)

《2022香港小姐競選》19位候選港姐今天（15日）以泳裝亮相記者會。兩位學霸佳麗4號許子萱與15號張光怡爆出是非，有傳她們在愉景灣受訓期間，2人因排舞問題鬧大交，甚至反面收場，互相取消關注社交平台，被港姐統籌經理何小慧訓話，許子萱即場黑面，張光怡更眼濕濕。

兩人活動上手拖手受訪闢謠，許子萱表現緊張搶咪澄清：「報料者想像力豐富，根本沒有這件事情發生，我們全組人只是傾談時有點激動，可能帶來誤會，我覺得幾冤枉。張光怡任職醫生又靚女，初初認識覺得她有距離感，Cool Cool地，後來發現都是真性情，我曾經在投行工作，大家又是學霸，彼此惺惺相惜，她有傻和得意的一面，令我更欣賞她，報道不會影響我們的心態和表現，反而是一種催化劑，令我們關係更緊密，互相欣賞。」

張光怡勸許子萱放鬆，不要緊張，笑言選美需要IQ和EQ面對一切，她說：「兩個多元化女仔，一個熱情、一個慢熱走在一起，排舞當日，我們只是在討論，大家都是有意見的人，想做好件事，但情緒沒有波動。」

張光怡談到被指性格有公主特質，她反應甚大說：「我不是公主，選美不容納公主病的人。」許子萱代抱不平：「她看上去似公主，其實為人好有義氣，我患病的時候她曾為我配藥。」兩人又指平時相處糖黐豆，由好朋友變成好姊妹，比室友更親密，希望完騷後相約所有佳麗到酒店staycation聚會。許子萱現場獲頒「生態保育大使獎」，問到有沒有信心打入三甲？她說：「好開心攞到這個獎得到認同，但目前只想做好個騷，就心滿意足。」

3號陳瑞菱被指是兩位不和港姐和事佬，她笑言無辜被捲入事件：「沒有這個情況發生，只是大家溝通時，比較熱情和大聲，是一場誤會，大家好無辜。」

有指她眼睛變大、鼻樑筆直、蘋果肌豐滿，疑似整容，她直言睇到新聞感到不開心：「真的沒有，我的蘋果肌夠豐富了，我平時只著重皮膚保養，點解我樣貌跟一年前的片段不同，因為當時為影相減肥，現在變肥了，正努力為決賽去水腫。」她被爆有後台，媽媽是電視台贊助商，她澄清：「媽媽開美容院，只是曾經為美容院協會拍攝借出場地，並非贊助商。」

（即時娛樂）