港姐泳裝｜邢慧敏染疫康復後體力未回復 否認母親惹官非 (22:07)

《2022香港小姐競選》19位候選港姐今天（15日）以泳裝亮相記者會。早前有佳麗確診，包括9號陳銘鳳、10號何思懿、13號邢慧敏、18號何詩琪以及19號楊溢，令原定在9月4日舉行的準決賽取消，無綫報稱損失600萬。

19號楊溢表示康復後精神變好，因為休假讓她有充足睡眠；9號陳銘鳳指確診佳麗來自不同小組，難以追究感染原因，但會汲取經驗做足防疫措施。她被爆是內地網紅並擁200萬追隨者，以5萬酬勞為客人發一個帖文，她笑言：「5萬身價只是向客人的報價，而且公司要養員工，都希望可以多接工作，也希望在香港同樣提升知名度，吸引更多粉絲。」

13號邢慧敏直認患病時胃口差，體重急降，康復後體力未回復，出現不夠氣情况，故近日積極進食增磅。有讀者踢爆她左手腕有紋身，邢慧敏表示從沒有隱瞞：「18歲時很怕醜，為了增加勇氣，所以紋了Courage（勇氣），沒想過入行做模特兒，塗遮瑕膏行婚紗騷，怕弄污婚紗，為了方便工作，所以近2年洗紋身。」

她的媽媽被指因經營非法麻雀館惹官非，邢慧敏說：「我沒有聽過，我媽媽是普通家庭主婦，出去打工，而且我經常見到媽媽，不覺得有異樣，因為媽媽是圈外人，不想講太多。」

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（即時娛樂）