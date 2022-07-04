喱DAO女團改3人成軍下月出道 杜汶澤追究違約候選人 (13:50)

「喱DAO女團」企劃本來有5位成員一起到韓國集訓，再選出4位正式成員，惟Natalie Law（左一）單方面違約未到韓國，另一位候選人Gigi就因為私人理由未參與候選安排。（杜汶澤喱騷Ig圖片）

喱DAO女團最終決定由4人變為3人，成員為廖樂兒（左起）、Hazelle及Summer。（大會提供）

杜汶澤的收費平台「喱騷」月前招募「喱DAO女團」成員，由「嘩嘩蛙」NFT持有人投票選出的廖樂兒、Hazelle及Summer已於上月前往韓國進行密集式訓練。據知，「喱DAO女團」企劃本來有5位成員一起到韓國集訓，再由韓國監製朴忠旻從中選出4位成為正式女團成員。不過，候選人之一的Natalie Law單方面違反與喱騷簽訂的合約，未有飛赴韓國。喱騷表示已聘請律師處理這次的違約事宜，並會向Natalie Law追究。至於另一位候選人Gigi就因為私人理由未參與候選安排。

團隊經過多番考慮後，決定「喱DAO女團」最終人數為3人。監製朴忠旻亦同意有關安排，認為這是對女團最好的決定。廖樂兒、Hazelle和Summer已在韓國展開排舞、練歌等一系列專業訓練，之後會在當地拍攝首支跳舞單曲MV，並於下月正式出道。

她們近日為新歌進行錄音。Hazelle說：「第一次入錄音室，感覺很新鮮，慶幸一切很順利，比預期更早完成。之後就會準備拍攝MV，每人也安排了不同的造型，好期待，會努力做好自己本分。」提到即將拍攝MV，廖樂兒表現興奮：「其實我每天也很興奮，因為每天也學到不同新東西。我們現在很努力去夾齊舞步，展現團隊的感覺，希望完成今次拍攝後，還會有無限次的機會。」Summer則說：「我很期待拍MV，因為MV裏面有很多不同場景，希望一切順利。」

（即時娛樂）