尾場騷上激動落淚 小肥嘆入行後去到邊震到邊︰可能我是地震根源 (14:26)

小肥昨晚在旺角麥花臣場館舉行尾場演唱會，自言想做100%的小肥，雖然一直未成功，但自覺宣布「出櫃」後已進步了很多。他說︰「以前總是跟某些朋友有些隔膜，可能是自己想太多或自卑，『出櫃』後就有變化，但離100%仍有很大距離。希望我快點達到，到時就什麼也不怕，除褲都不怕！」有台下歌迷聞言大叫「除褲」，小肥笑言︰「黐線，說笑吧了，沖涼時就除。」

唱完歌曲《負親》後，小肥說近年除了很多身邊人突然離世外，也有不少人離港，因此希望大家珍惜眼前擁有的。小肥唱至《觸景傷城》時感觸落淚，慨嘆入行至今經歷很多風雨，不明白為何去到邊間公司都會經歷「大震動」。他說︰「可能我是『地震』的根源。希望大家都頂住，你們撐我時，我都撐你們。」

小肥完騷受訪時表示唱兩場已足夠，並給自己85分。他說︰「不滿自己仍有些小甩漏和錯誤，有時不小心看到提詞機又搞到分心。」談到他演出時激動流淚，小肥說︰「歌單上有很多歌都會令我哭，攞我命3000﹗哭出來抒發情緒是好，但會影響演出，我已比預期中哭少了。」他希望開Part 2演唱會，但最終要由老闆決定。

（即時娛樂）