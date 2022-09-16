有個閨密叫祖藍︱炎明熹狂曬表情包 自爆花名叫「阿飯」 (16:15)

王祖藍將在周日（18日）播出的新一集《有個閨密叫祖藍》請來炎明熹（Gigi）做嘉賓。Gigi出名古靈精怪，原來她為了令貼身物品更人性化，會為它們改名字，例如其隨身水壼的名字叫「小傳」，意念來自名著《水滸傳》。Gigi要求祖藍替其梳子起名字，兩人經過一輪討論後，梳子的名字由「Sorly」演變成「Lily」。祖藍為能跟Gigi合襯一點，拿起「Lily」為自己梳了一個「逆齡」齊蔭頭，更直指相關髮型是李亞男至愛。

兩人的年紀相差25年，製作組安排了一連串「潮語」及「代溝」測試問答題，測試他們有否代溝。祖藍一如所料慘敗，但Gigi的表現也不太好，面對「出pool」、「好99」、「MSW」、「LM」、「SIU4」、「GG」及「LMK」等潮語時一臉迷惘。她忍不住自嘲︰「我的知識詞庫出現咗問題，我完全覺得自己唔係人。」

在「猜猜畫畫」環節上，Gigi畫出來的圖畫十分難理解，令祖藍一臉苦惱。她調製飲品時亦十分遴迍，落檸檬汁及糖漿一時太多一時太少，調製時又錯漏百出，不是倒瀉東西就是弄跌食材。祖藍看在眼內，十分擔心。Gigi最終調製出來的檸檬綠茶完全沒甜味之餘，更滲着苦澀味，被祖藍形容為「浩劫茶」。

Gigi在節目中分享了她對閨密的看法，又談論與After Class成員姚焯菲、鍾柔美、詹天文的關係，以及如何在與人相處方面努力，和自揭害怕與人溝通的終極真相。她又自爆花名叫「阿飯」︰「我表哥起嘅，佢話我好鍾意食飯。」面對Gigi的無厘頭，祖藍投降︰「我同小朋友太多代溝，點做朋友？」不過，他指Gigi的獨特腔口及時而書面語時而口語的說話方式適合拍古裝及《難兄難弟》，又指Gigi原來有不同的手勢配合「讚」、「加油」、「正經」及「思考」等4個情緒狀態。

（即時娛樂）