古天樂盼《明日戰記》再刷新票房紀錄 下周宣布重大消息 (20:12)

古天樂表示下周會有一個發布會，屆時會公布一個關於《明日戰記》的新消息，會是個新的挑戰。（劉永銳攝）

古天樂（古仔）監製及主演的科幻片《明日戰記》票房再刷新紀錄，成為香港電影史上華語片十大票房的第七位。古仔今日出席活動時說︰「很開心和滿意，希望可以再升。（希望可以升至第一位？）不是升上冠軍位置，我最想創造新的票房紀錄，有信心可以做到。現在每天也有很多朋友支持包場，我每逢周末都要去謝票，希望更多人支持，創造新的奇蹟。已看了的觀眾就看多幾次。」

被問到《明》片成績理想會否加快開拍續集時，他說：「下周會有一個發布會和試映場，屆時會公布一個關於《明日戰記》的新消息，會是個新的挑戰。（續集製作費更大？）首集一定是最大。很多電腦特技，我們已經做好，續集除了能控制成本，亦可加快拍攝時間。」

香港影業協會向會員發信指近年金馬獎日趨政治化，要有意參與者「務須三思」。古仔被問到可有安排電影報名參加金馬獎，以及對影協發信一事有何睇法時，均拒絕回應。對於早前有浙江衛視製片人宣布聯合「優酷平台」、「TVB」，三台聯手打造全新內地綜藝節目《無限超越班》，而且擬邀請他擔任導師，古仔表示︰「曾志偉對我說這是不實報道。我明白的，就算邀請我，我也沒時間參與。」

（即時娛樂）