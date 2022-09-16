魏浚笙計劃進軍樂壇做歌手 邱淑貞大女沈月性感亮相搶鏡 (22:20)

魏浚笙（Jeffrey）今（16）晚全身熒光粉紅打扮現身品牌活動，獲大批粉絲讚他靚仔有型，Jeffrey亦識做向粉絲微笑揮手，大派心心回禮。同場邱淑貞大女沈月亦一身露肩粉紅色打扮亮相，相當養眼又搶鏡。

Jeffrey透露有意進軍樂壇，正跟老師上堂學唱歌。原來他已秘密練兵8至9個月，亦打算向好友呂爵安（Edan）徵詢意見。他表示唱歌老師指他音域適合唱中至中高音歌曲，而他個人喜歡唱抒情歌，題材不一定關於愛情，最緊要有故事性。他自爆向來喜歡林宥嘉的歌，問Jeffrey聲線有否近似？他搞笑說：「如果自己說似，都覺得幾噁心，我喜歡他的歌，但不一定要似，每個人都是獨特。我未敢視林宥嘉為目標。做跳唱歌手......不排除這個可能，但可能性極低，因為小弟有少少手腳不協調。希望加緊努力訓練，相信有機會做到心目中想做的，但我暫時未想跳唱。」

Jeffrey稱日常穿衣顏色配搭，會隨心情而決定，不會刻意跟女友襯衫襯色。與女友拍拖快7年，一些紀念日他必會在行事曆記低兼會慶祝，從未試過忘記。至於送禮冧女友，他自爆曾失手：「試過送手袋，見她很少用，感覺到她不太喜歡，所以還是她自己買禮物比較好。」

（即時娛樂）