黃妍新歌MV變村上春樹筆下主角 高溫下著冬裝遊走隧道熱到癲 (16:12)

黃妍今日推出新歌《7月24日大道》，歌名取材至日本作家吉田修一的同名著作，小說中的主人翁常處於混沌狀態，要靠自己的力量走出屬於自己的道路。黃妍將赤裸的靈魂注入歌曲，希望大家能從中得到穿越混沌的力量。《7月24日大道》的MV以村上春樹《1Q84》的青豆與天吾作為主角，講述從混沌到尋回自己的故事。黃妍與盧鎮業（小野）分別飾演青豆與天吾，將《1Q84》與《7月24日大道》之間一脈相通的孤獨感接通。

黃妍解釋了歌曲以文學作主導的創作概念︰「兩本小說有一啲共通點，而最重要嘅一點係兩者帶出嚟嘅孤獨感，所以我哋透過《7月24日大道》去表達嗰種混沌同孤獨感，而MV就以《1Q84》作背景，透過影像帶出呢種感覺。導演Pazu係村上迷，所以當佢知道我哋嘅概念之後極度興奮，更以佢嘅獨有角度製作咗咁靚嘅MV，當中更有《1Q84》主角青豆與天吾嘅出現。」提到飾演天吾的小野，黃妍覺得他是不二之選︰「小野有天吾嘅氣質，真係喺日本漫畫走出嚟嘅男孩子一樣，所以我哋搵咗佢嚟演出。估唔到喺埋位之前，佢都係睇緊《1Q84》，好感動，好似成個團隊都好into《1Q84》件事裏面。」

《1Q84》的故事背景在日本發生，製作團隊特別將《7月24日大道》MV的整個氛圍塑造成日本的時空一樣。Cath身處其中覺得很夢幻：「我哋借咗一架好似日本的士嘅車嚟拍攝，另外有個場景係亞視廠景望出去會望到幾個煙囱，嗰個環境好似喺日本。喺龍山隧道拍攝時，我哋包咗條隧道，喺裏面來回遊走拍攝，嗰陣其實已經係凌晨3、4點，又著住啲好厚嘅冷衫，再加件褸，熱到想死。雖然熱到癲咗，但已經豁咗出去，同埋未試過喺隧道拍嘢，好好玩，成個人反而好精神！MV出嚟效果好靚，大家都為個成果而好開心呢！」

（即時娛樂）