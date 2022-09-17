張敬軒讚魏浚笙拍戲唱歌一樣掂︰有金牌導演想識他 (18:31)

張敬軒（軒仔）與魏浚笙（Jeffrey）今日出席活動時合力擺心心甫士拍照，引起圍觀的過百粉絲尖叫。軒仔透露難得在即將開拍的賀歲片《超神經械劫案》擔正，立即碌盡人情卡，邀得Jeffrey、王菀之及白只助陣。他說：「這部戲有很多外景，上山下海，又有動作戲、爆破場面和槍戰，估計會很辛苦，而且位位對手都是實力派，我要努力做功課找個定位，拍攝前要學射擊，也要拉定筋。」

軒仔透露Jeffrey在戲中飾演解款員，且有濕身戲。Jeffrey揚言要為騷肌做準備：「等我先操一操，免得出醜。」講到他的體能似乎優勝過軒仔，軒仔笑住反駁：「哪裏看得出？我都食過夜粥，『遮遮』煮的。劇組人員大部分都是30歲以下，個個年青力壯，未拍已經很開心，很有士氣。」首次拍電影的Jeffrey十分雀躍：「我很喜歡自己的角色，已看過台灣原著電影《詭扯》，我讀《超》片的對白時也覺得很搞笑。」

軒仔睇好Jeffrey有機會問鼎新人獎：「電影圍讀時，他已很有節奏感，角色似為他度身訂做。我曾在私人場合聽過他唱歌，如他進軍樂壇就無得頂。這個年代，新一代不一定要簽大公司，可自由選擇如何發展，可以有很多發揮。近日有金牌導演想認識他。」Jeffrey感激軒仔提攜，說要請他食飯。

（即時娛樂）