新抱曬牀照 碧咸排隊13小時瞻仰英女王靈柩獲網民大讚 (18:43)

英國「萬人迷」前球星碧咸（David Beckham），英國時間星期五（16日）被發現置身在瞻仰英女王伊利沙伯二世靈柩的人龍中，雖然身為OBE，又多次有機會跟英女王見面，但西裝筆挺的他，選擇跟其他民衆一起耐心排隊，並接受了傳媒訪問。碧咸表示周五凌晨兩點開始排隊，直到當日下午3點15分才能進入西敏廳向女王的靈柩默哀片刻，足足排了13小時。他自言來自保皇派家庭，如果祖父母尚在生，昨日也會到場，所以他此行是代表已故兩老，也代表家人來向女王致哀。碧咸自言很幸運在生命中有多次機會跟女王見面，「這是哀傷的一天，但也同時可銘記她遺留的珍貴遺產」。有報道指排隊期間碧咸還與附近民衆分享了冬甩等小食，以保持大家的活力。

碧咸「與民排隊」的表現幾乎贏得網民一致掌聲和尊重，不少人讚他是真正的紳士，沒倚仗特權而插隊或另找捷徑入內。不過也有網民同情碧咸，質疑怎麽其妻維多利亞（Victoria Beckham）沒陪伴左右，子女也沒跟他一起來排隊。碧咸新抱、《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）卻在同一天於社交網上載跟丈夫布魯克林相擁入睡的「牀照」，與電視上看到碧咸排隊13小時後終可進入西敏廳的睡眼惺忪，形成對比。

（即時娛樂）