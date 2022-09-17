戴耀明自爆曾被王維基高薪挖角 性格貪生怕死唔敢走 (19:54)

「無綫綠葉王」戴耀明接受商台《星光背後》訪問，暢談中學畢業後先投考TVB藝訓班落選，之後轉投亞視服務兩年，再參加1993年新秀歌唱大賽，翌年再考TVB藝訓班從頭做起的經歷。他笑言：「我千方百計都要入TVB，我享受過程，不介意只做『綠葉』。」

談及當年離開亞視，戴耀明說：「我在亞視有多齣重戲分的劇，但收視真的低！我人生第一次坐飛機，是跟張家輝、吳大維去加拿大拍《李小龍傳》，當時很開心。劇集出街時，我還買了太陽眼鏡走入地鐵站，自覺是明星，結果無人識，所以想過TVB，是一入去就不會走的決心。」入讀TVB藝訓班後，戴耀明沒想過自己會跑出或有機會當主角︰「當時大家都認為傅明憲先跑出，她有星味，是名人後代。我沒想過自己，因為在亞視遇過挫折。當時校長曾說『戴耀明該是周星馳接班人』，這句話曾令我心想︰『星爺之後仲唔輪到我？』我等了1年、2年、3年，就是被這句話打沉了，過到TVB已不會奢望。」即使人工低，一直以來只演小角色，戴耀明28年來仍樂於做「綠葉」。

王維基2012年開設電視台，戴耀明透露當年被邀請過檔︰「王維基的確有找過我，他開條件很吸引，人工是接近Double。我是貪生怕死的人，因為他公司剛成立，我又計過數，大家一窩蜂走，公司都需要人用。碰巧當時有行政人員叫我傾約不要走，最後當然加了人工，所以王維基撬我也益了我，至今我經常說『我無幫過基哥，但基哥幫了我』，真心的！」

戴耀明去年底與分手5年的圈外女友Anna復合，兩人計劃今年年底結婚。談到他曾在2016年公開向佘詩曼（阿佘）示愛，戴耀明稱當時已跟Anna分手，示愛也純屬搞笑。他說︰「記者朋友叫我做點事令大家笑一笑。阿佘當時也問我搞乜嘢，說被我嚇死，又問我要不要回應，我都說是純粹搞笑。」被問到如現在和佘詩曼也是單身，兩人可有發展機會，戴耀明說︰「真的很難，她那位置會讓我很大壓力，只會被叫『軟飯王』，死梗！」他表示母親恨抱孫，令今年已50歲的他非常矛盾。戴耀明說︰「我今年50，仍有掙錢能力，但將來兒子20多歲仍讀書，我已經70幾，經濟壓力真的不少。」

（即時娛樂）