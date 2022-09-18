李啟言針灸療程首階段已完 阿Mo父親兄長鏟光頭：對親情支持和體現 (11:45)

Mo爸和Mo哥哥為支持阿Mo而鏟光頭：「願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮原狀。」（Ig圖片）

男團MIRROR的紅館演唱會於7月底發生嚴重事故，被墜屏壓傷的舞者李啟言（阿Mo），目前仍然留醫，阿Mo父親李盛林牧師，昨晚發出代禱信，講述阿Mo最新情况，他在信中透露，阿Mo已從ICU轉到「腦神經外科病房」，再有新一步的進展。

另外，阿Mo父親和阿Mo哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，將頭髮鏟光：「對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。」

此外，阿Mo家人在較早時間與其他跟啟言同行的舞者們會面：「是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。」

代禱信全文：

「1. 新一步的進展：感謝主的一步一步帶領保守，啟言能從ICU轉到「腦神經外科病房 」（ Neuro–Special Care ward），再有新一步的進展。

2. 親情：自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。

3.同步治療：感謝主，雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行，但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。

4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。

代禱代求：

1.新病房適應：在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。

2.父母每天的鼓勵短片：祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神，甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。

3.進一步治療探討： 針灸的療情（程）已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適啟言的治療進展。

4.與舞者們會面了解：在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。

5.活在神的計劃中：祈願我們都能活在神的計劃中，正如耶利米先知所說：「窰匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作 。」，願我們都活在神的主權和計劃中。」

（即時娛樂）