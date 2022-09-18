聲夢傳奇2｜大熱Sabrina孖任暟晴殺入5強 Sean搞喊泳兒 (12:33)

Angel賽前收到媽咪的打氣信，並晒出媽咪多年來為她手寫的心意卡，她讀出媽咪的心意卡時，數度淚崩。（大會提供）

Sean出賽前特別準備一副灌錄了他為泳兒專誠創作的Rap、以及錄了對泳兒感激說話的「智能黑超」給恩師。（大會提供）

《聲夢傳奇2》決賽將於10月2日（周日）晚舉行，昨晚（17日）播出的一集，展開準決賽10強之戰，經過頭兩回合一對一即時淘汰戰，兩名大熱學員Jasmine（任暟晴）和Sabrina（趙紫諾），成功殺入5強，Sabrina更以滿分25分擊敗對手，實力超凡！

10強之戰特別之處，是10位學員未到上台前一刻，都未知誰是對手。對戰組合將根據準決賽錄影前夕的「學員人氣榜」最新排名，順序由第一至第五名，對戰第六至第十名。出戰首個回合的，是人氣榜冠軍Jasmine及人氣榜第六Sean，2人分別獻唱《這麼近那麼遠》及《Can't Stop The Feeling》。

唱歌具感染力的Jasmine，這次再獲導師李幸倪（Gin Lee）分享情史助攻，獲讚「好有吸引力」。作詞人黃敬佩：「感情到位，真係講緊故事我聽。好有吸引力，改善咗好多唞氣聲，同埋有好多真假音轉位處理得唔錯。」Sean唱跳表現同樣亮眼，更獲讚「最Charming一次」，實力及進步度，足以對Jasmine構成威脅，不過被看高一線的Jasmine，最終以20:5撼贏Sean。

眼見「親生仔」成功蛻變，泳兒哭至淚崩，她說：「由揀你嗰日到依家我都冇後悔。」其實泳兒與Sean感情相當要好，Sean出賽前特別準備一副灌錄了他為泳兒專誠創作的Rap、以及錄了對泳兒感激說話的「智能黑超」給恩師。

至於Sabrina，則獻唱《Rolling In The Deep》迎戰Duncan的《愛你》，有「聲夢大魔王」之稱的Sabrina，一出場展現「小巨肺」實力，配以型格十足的台風以及自信眼神，成功獲全場25盞燈，以滿分姿態取得壓倒性勝利，陳潔靈大讚Sabrina聲線多元具變化潛質：「呢首歌對於13歲女仔唔係容易嘅事。You got the voice,you got the look.」

今集壓軸登場的人氣榜第七名學員Angel（劉詠彤），則與觀眾分享母親寫給她的打氣信。才讀了數行已淚如雨下的Angel，坦言母親很少追問她比賽情况，皆因不想給她太大壓力。說著Angel再度淚崩，並透露由於母親癌病發作，很擔心對方未能在追夢路上，陪伴自己到最後一刻：「我知無論佢幾辛苦，都會為咗我而唔放棄。」Angel還展示母親多年來送給自己的心意卡，裏面寫滿人生哲理，還寫了不少為愛女打氣說話：「我好驚佢有一日萬一唔好彩走咗，咁都起碼有啲紙仔陪住我，所以我一路都有Keep住。」

（即時娛樂）