聲夢傳奇2｜大熱Sabrina孖任暟晴殺入5強 Sean搞喊泳兒 (12:33)

《聲夢傳奇2》決賽將於10月2日(周日)晚舉行,昨晚(17日)播出的一集,展開準決賽10強之戰,經過頭兩回合一對一即時淘汰戰,兩名大熱學員Jasmine(任暟晴)和Sabrina(趙紫諾),成功殺入5強,Sabrina更以滿分25分擊敗對手,實力超凡!

10強之戰特別之處,是10位學員未到上台前一刻,都未知誰是對手。對戰組合將根據準決賽錄影前夕的「學員人氣榜」最新排名,順序由第一至第五名,對戰第六至第十名。出戰首個回合的,是人氣榜冠軍Jasmine及人氣榜第六Sean,2人分別獻唱《這麼近那麼遠》及《Can't Stop The Feeling》。

唱歌具感染力的Jasmine,這次再獲導師李幸倪(Gin Lee)分享情史助攻,獲讚「好有吸引力」。作詞人黃敬佩:「感情到位,真係講緊故事我聽。好有吸引力,改善咗好多唞氣聲,同埋有好多真假音轉位處理得唔錯。」Sean唱跳表現同樣亮眼,更獲讚「最Charming一次」,實力及進步度,足以對Jasmine構成威脅,不過被看高一線的Jasmine,最終以20:5撼贏Sean。

眼見「親生仔」成功蛻變,泳兒哭至淚崩,她說:「由揀你嗰日到依家我都冇後悔。」其實泳兒與Sean感情相當要好,Sean出賽前特別準備一副灌錄了他為泳兒專誠創作的Rap、以及錄了對泳兒感激說話的「智能黑超」給恩師。

至於Sabrina,則獻唱《Rolling In The Deep》迎戰Duncan的《愛你》,有「聲夢大魔王」之稱的Sabrina,一出場展現「小巨肺」實力,配以型格十足的台風以及自信眼神,成功獲全場25盞燈,以滿分姿態取得壓倒性勝利,陳潔靈大讚Sabrina聲線多元具變化潛質:「呢首歌對於13歲女仔唔係容易嘅事。You got the voice,you got the look.」

今集壓軸登場的人氣榜第七名學員Angel(劉詠彤),則與觀眾分享母親寫給她的打氣信。才讀了數行已淚如雨下的Angel,坦言母親很少追問她比賽情况,皆因不想給她太大壓力。說著Angel再度淚崩,並透露由於母親癌病發作,很擔心對方未能在追夢路上,陪伴自己到最後一刻:「我知無論佢幾辛苦,都會為咗我而唔放棄。」Angel還展示母親多年來送給自己的心意卡,裏面寫滿人生哲理,還寫了不少為愛女打氣說話:「我好驚佢有一日萬一唔好彩走咗,咁都起碼有啲紙仔陪住我,所以我一路都有Keep住。」

(即時娛樂)