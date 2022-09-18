獎門人｜黃宗澤被蔡思貝叫「叔叔」 蔡一傑窒曾志偉泰文發音欠標準 (13:41)

黃宗澤估不到《K歌之王》時，被揶揄「竟然估唔到」，他尷尬回應：「我冇嘢講！」（大會提供）

《開心無敵獎門人》今晚（18日）播出一集有「獎門人」曾志偉，帶領5位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及吳嘉儀擔任主持。嘉賓陣容包括「Bosco隊」黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、陳煒、劉佩玥、朱鑑然，及「草蜢隊」蔡一傑、蘇志威、陳敏之、胡渭康、關楓馨。

是集首個遊戲「開心無敵燈燈燈」，玩得之人Bosco則扮跳艷舞兼玩到腿張開，搞笑動作令全場大笑。蔡一傑連環擺出梅艷芳、羅文及陳百強經典甫士，最後追加關德興招牌動作，非常過癮；「開心無敵落大閘」環節同樣精彩，劉佩玥大擺詠春甫士扮葉問，朱鑑然則爬來爬去扮狗仔，至於蘇志威除了孖住胡渭康大騷麒麟臂外，更即場打側手翻，身手了得。

「開心無敵估歌仔」環節請來翻版Eminem及Lady Gaga獻聲，兩人的「精湛」歌喉聽到大家皺眉，更激到蘇志威想衝上台打人。其中要估《K歌之王》時，曾唱過《K歌之王》的Bosco被揶揄「竟然估唔到」，他尷尬回應：「我冇嘢講！」在首度重現的遊戲「開心無敵口噏噏」中，Bosco再度慘遭攻擊，老友蔡思貝指着他大嗌「叔叔」，Bosco衝上台扮嬲怒睥蔡思貝，場面搞笑。

在「開心無敵彈遮遮」環節，有備而來的陳敏之穿潛水衣上陣，成功搶Fo。當問到「遞交擬結婚通知書手續費」時，即將升呢人妻的陳煒對此一無所知，反而黃宗澤忽然自爆：「我對婚姻概念好濃厚，啲人成日講一夜夫妻百二蚊，就百二蚊啦！」獎門人聞言不禁笑說：「我懷疑你交過錢！」正確答案其實是305港元，大家要受罰淋雨。另一焦點位是蔡一傑原來是泰文通，強勁程度甚至不用聽答案，就能給出正確答案，並嫌棄獎門人泰文發音不標準，認真大膽！

（即時娛樂）