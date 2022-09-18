陳健安有「手作之魂」 演舞台劇感壓力大 食朱古力減壓 (15:09)

陳健安透露曾親手製作朱古力送給女生，因他本身很喜歡做手作，覺得親手做的禮物是獨一無二，對方收到又開心。（陳釗攝）

C AllStar成員陳建安今天（18日）到藍田出席朱古力店活動，化身暖男店長親手為歌迷製作朱古力。早前在新曲MV中大騷肌肉的陳健安表示，現時已不用戒口，可適量進食甜食，不過自從近年開始操肌後，他在飲食方面都很自律，不會太過放縱，希望能保持身形。

陳健安透露曾親手製作朱古力送給女生，因他本身很喜歡做手作，覺得親手做的禮物是獨一無二，對方收到又開心，他說：「我還會製作立體卡，讀書時又會在枱底織手繩，而近期我有製作水晶吊飾，並放上社交網，間中都會拿去賣，我想我體內有『手作之魂』。」

陳健安透露忙完兩晚C AllStar x Dear Jane音樂會後，10月會演出舞台劇《解憂雜貨店》。他表示4年前為這套舞台劇，作了主題曲《重生》，當時他沒有份做演員，今次重演獲邀飾演重要角色，就是創作這首歌的人，他說：「雖然我沒什麼演舞台劇經驗，信心也不太大，但覺得很有意義，所以便答應演出，壓力當然大，綵排了2、3個星期，肩頸位置又痠又痛，可能因為劇中要大聲鬧交，而我平時很少跟人鬧交，所以用了某些肌肉，令頸部又痛又疲累，我現時靠做冥想、瑜伽同吃朱古力紓緩壓力。」

（即時娛樂）