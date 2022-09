next

人氣男團MIRROR如無意外將於下月復工,部分「鏡仔」亦恢復更新社交網,MIRROR的正副隊長楊樂文和江𤒹生(AK),這兩天先後上載電影《明日戰記》的圖片,AK說:「天可以灰,地可以灰,但我哋唔可以。」

昨天(17日)AK在社交網限時動態轉貼片段,原來他跟舞蹈員朋友﹑還有好友陳凱詠及曾參加《全民造星IV》的方芷欣(方方)一齊排新舞,AK跳得相當落力又投入,他留言:"Something New, Thank you!"

