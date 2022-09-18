黃凱芹紅館騷超時罰款 被周慧敏踢爆因欠汽水錢黑面 (18:41)

黃劍文﹑蔡一傑﹑黑妹﹑葉童﹑湯寶如和Uncle Ray等昨晚都是座上客。（鍾偉茵攝）

周慧敏在台上踢爆黃凱芹曾因欠汽水錢一事而黑面。（鍾偉茵攝）

黃凱芹（Chris）昨晚（17日）在紅館舉行《細聽•黃凱芹35周年演唱會》，Uncle Ray、蔡一傑、湯寶如、葉童、黃劍文、黑妹李麗霞等到場欣賞。

開騷前，舞台上有琴師演奏Chris金曲音樂作暖場，主角現身前，先播出他一段獨白，然後穿上黑色鑲滿閃石長外套的Chris，緩緩步上舞台，唱出《請你回來》、《焚情》、《若生命等候》，為演唱會掀開序幕。由於歌單太長，Chris盡興地唱，即使沒有Encore環節，仍超時演出，遭罰款5位數字。

雖然只演一場，但為紀念入行35周年，60歲的Chris施展渾身解數又唱又跳，他形容今次成功開騷很難得：「今次個騷由通知、籌備、準備、構思、搭台到綵排，只係50日內完成，時間好緊迫，但因為紀念35周年，我點都要返嚟。」

他憶述未正式入行前在電台工作，首日返工便認識Uncle Ray，形容他應該入健力士世界紀錄，成為「最年長紅館觀眾」。為感激Uncle Ray撐場，呼籲全場齊唱英文歌《We Will Rock You》幾句送予對方，原本坐在輪椅上的Uncle Ray，亦站起身向Chris微笑揮手示意。

唱出自家作品《499次擦肩而過》前，Chris自稱入行初期被叫「怕醜草」，當年粉絲會在地鐵、電台門口及寶麗金錄音室男洗手間門口等候他，可是他經常趕時間離開，粉絲每次匆匆一見，然後說句「搞錯呀！」還成為口頭禪，他形容這些都是美好回憶，感激粉絲35年守候；又自爆多年創作不少作品，在CASH（香港作曲家及作詞家協會）登記出自他的作品共有209首，笑言要作多幾首才「收工」（退休）。

獻唱《再遇》前，Chris感慨說如果35年前沒有此歌，不知如今會否能站在此紅館舞台上，他唱至眼濕濕，唱完要用紙巾抹眼角和鼻水。昨晚表演嘉賓周慧敏（Vivian）出場，搞笑叫他拋紙巾落台讓粉絲去搶。

身穿白色露背長裙的Vivian，與Chris儼如公主王子般合襯，2人合唱情歌《情未了》。今次是Vivian自從老爺倪匡過身後，首次現身公開場合，她的狀態不錯，笑大家認識多年又年紀相若，快變成同一長者群組。

Vivian主動提起當年他們在電台工作的趣事：「有次節目開咪前，Chris黑面對著我，還用隔板分隔大家。原來他嬲我欠他兩支$3.6元汽水錢沒有還，其實我已經還了。」Chris強調早已忘記此事，但數口精的他說要計算多年利息，連本帶利共欠他$1,114.1元。之後兩人聲演當年電台趣劇扮「奶奶」與「家嫂」，並合唱粵曲《劍合釵圓》。

（即時娛樂）