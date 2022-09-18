《獨行月球》內地票房狂收30億 9.29香港上映 (18:33)

內地科幻喜劇《獨行月球》將於9月29日在香港上映，此片在內地大收旺場，成為內地暑假檔期票房冠軍，早前跟古天樂的《明日戰記》更曾引發一陣票房爭議。《獨行月球》在內地仍上映中，52天的票房逾30億，今日的單日票房仍佔第3位，但未知香港觀眾是否受落。

電影安排香港上映有港版預告與「宇宙級浪漫」港版海報。預告片中，沈騰飾演的「獨孤月」作為流落在月球的唯一人類，進行了兩次深情告白。一次是對馬麗飾演的馬藍星，雖然答案有點冷酷，但獨孤月卻爆出金句，「你是真冷血，我是真喜歡啊！」第二次告白則是對「猛寵」金剛鼠，不打不相識的兩位，為了回到地球，從互不咬弦變成不離不棄，兩個「地球村的希望」相依為命，展開重返地球之旅！

《獨行月球》講述了人類為抵御小行星的撞擊，拯救地球，在月球部署了月盾計劃。隕石提前來襲，全員緊急撤離時，維修工獨孤月（沈騰 飾）因為意外，錯過了領隊馬藍星（馬麗 飾）的撤離通知，以致一個人落在了月球。怎料月盾計劃失敗，獨孤月成為了「宇宙最後的人類」，開始了他在月球上破罐子破摔的生活... ... 開始耍廢的獨孤月，還不知道自己的一舉一動已經遠距離直播到全球。直到他和地球上的馬藍星重建成功聯繫，他才重新燃起希望。

（即時娛樂）