黃凱芹認開一場紅館騷唔夠喉兼冇錢掙：紀念入行35周年都值得 (18:45)

黃凱芹（Chris）昨晚（17日）在紅館舉行《細聽•黃凱芹35周年演唱會》，並邀來好友周慧敏擔任表演嘉賓，由於Chris的演唱會歌單太長，即使沒有Encore環節，仍超時演出，遭罰款5位數字。

完騷後，Chris受訪時承認只唱一場不夠喉，但因為開騷籌備時間倉卒，加上舞台設計需符合嚴格規管，不能設升降台和機關，故舞台在開騷前一日才搭好，未能加開多一場。他形容設計有斜坡又似單車賽道，令他覺得似行山，所以演出時和舞蹈員都特別小心。

Chris對上一次在紅館開個唱已相隔10年，他透露Uncle Ray自己買飛捧場，令他相當感激。至於周慧敏在台上大爆因欠他汽水錢而被黑面對待一事，Chris稱事前沒刻意夾過，因他不太記得，強調當年常接載同事又請食東西，不會斤斤計較。他對上一次與周慧敏合唱，已是數年前她舉行30周年演唱會。問到為何2人合唱粵曲，他解釋因當年電台試玩過。Chris表示為今次演出亦特別準備：「專登找6位中樂師錄好粵曲底，再加上舞台上17位樂手演奏，單是音樂班底都23人，未計其他成本。」他承認今次開一場騷是沒有錢掙，除非加場，但他紀念自己入行35周年都是值得。

（即時娛樂）