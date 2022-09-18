「肥腸」徐浩昌稱Edan心情OK 未收到《膠戰3》開拍消息 (19:25)

梁諾妍（Inez）、沈殷怡（Shirley）、徐浩昌（肥腸）、麥子樂及余香凝等，今天（18日）出席港台新劇啟播禮。

肥腸和Shirley一同受訪，肥腸稱今次劇中飾演一位爸爸，完全沒搞笑成分。問他到可收到風《膠戰》第3季何時開拍？肥腸直言完全未有消息，想問都問不到，而他亦沒刻意去問公司。問老闆魯庭暉？他表示：「不騷擾魯生了。（可擔心開鏡無期？ ） 有得做就做，橫豎擔心完也未必有得做。」

有傳MIRROR將於下月復工，肥腸稱私下聚會時，曾跟呂爵安（Edan）見過面，但沒有討論這話題，他說：「他處於放假休息狀態，不想打擾他，他心情OK的。」

Shirley被問到工作可有受公司狀况影響時，她表示剛完成所有拍攝工作，目前以主持工作為主，工作上未有太大影響。問到現時公司氣氛？她覺得大家處於支持和鼓勵的態度，團結感覺更加強了，會互相關心對方心情。

談到有份參演的ViuTV新劇《野人老師》即將播出？Shirley稱不清楚有份參演的MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie），屆時會否參與宣傳工作，但有短訊問候他們。

相關新聞：梁諾妍對渣馬取消感失望 爆老公洪永城唱兒歌冧囡囡

（即時娛樂）