梁競徽拍《飛虎》月薪6千元：藝人不一定掙好多錢 (21:16)

梁競徽（前名梁烈唯）近年主力內地發展，日前他在微博想當年，2004年加入到2019年在TVB拍劇的歲月，他提到在TVB的薪金，2019年的月薪是15000元，有網民驚訝梁競徽咁低人工，他回應：「是的呀～所以不要覺得做藝人就能賺好多錢～那不一定是真的！做藝人最重要的修為～是自己！賺到的也是自己！」

梁競徽在微博上載在TVB劇集《飛虎》的劇照，寫道：「#港劇黃金時代# #一套讓我從6000工資到15000工資的作品# ～我在TVB超話的日子～2004-2019，十五年的時間裡，參演的劇集應該超過五十套！但能令我自己或觀眾記得的，能稱為經典的，就只有幾套～其中2011-2013的《飛虎》系列～就肯定是大家都非常喜歡的～也是為我個人的事業帶來起薪的～不但多了人認識～認可～也將薪金由6000港幣每月～增加至15000港幣每月～更加在TVB獲得了～飛躍進步男藝人～也在馬來西亞獲得了最佳男新人！」

又有網民指「TVB工資也太低了吧！」梁競徽回覆，說：「一向也是，現在也好不了多少，但也要公平的想，TVB是在亞洲，甚至全世界，養人最多的一家電視台！壓力也很大的，特別是現在。」

（即時娛樂）