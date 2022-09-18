衛詩圓夢開首次個人演唱會 孖衛蘭感觸相擁落淚 (21:34)

衛詩（Jill）岀道多年，昨日於九展舉行首次個人演唱會，滿足自己及一班粉絲多年願望，獲圈中好友鄧萃雯、陳凱詠、陳蕾、洪嘉豪、泳兒、鍾舒漫、鍾舒淇、陳明憙等捧場。Jill開場時以型格曲風《GET OUT》為演唱會揭開序幕，之後演唱多首快歌《Funny Jealousy》、《可可》等。

衛蘭上台支持妹妹，她笑言：「終於等到你邀請我做嘉賓啦！我真係好開心！好開心你舉行個人演唱會，好想趁今（昨）晚同你講，知道你一直以來的音樂生涯，都好需要好多的忍耐同堅持。在你身邊，除了看到你會有失望不開心的時候，更加看到你的耐性。無論有幾多事阻著你向前行，要等幾耐，你都會好似一個戰士咁繼續向前，繼續努力，這個是我在你身上好想學到的事。今（昨）晚我真的好戥你開心，亦都好感恩我哋依然有機會一齊企上舞台，陪着對方同行。」二人感觸相擁落淚。Jill亦說：「我真的好多謝家姐你一直支持我鼓勵我，我簡直覺得你是上帝賜畀我的禮物！」二人用紙巾拭淚，場面一度靜下來。衛蘭為緩和氣氛說： 「好！不如我哋唱歌！」她們唱兒時喜愛的卡通片歌曲《If We Hold On Together》及合唱歌《細細個》。Jill在最後encore跟全場大合唱《感情需要》，為演唱會畫上完美句號。

（即時娛樂）