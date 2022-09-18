鄭中基痛惜8歲小影迷離世：佢好叻 好勇敢 (23:55)

鄭中基（Ronald）於本月初參與紅館舉行《A Million Dreams慈善音樂會》演出，他演唱電視劇《暖男爸爸》主題曲《My Only One》分享故事，說是次演出讓他願望成真，可以唱這首歌給一個小朋友聽。他說因為「願望成真基金」，去年認識了一個行動不便的小朋友東仔。東仔的爸媽告訴Ronald，因為《暖男爸爸》讓兒子認識他而且好想食部隊鍋。因此他跟東仔父母夾計，秘密到他們的家並且準備了東仔可以吃的部隊鍋料。東仔好開心，還不停指使父母拿出自己最愛的玩具給Ronald看。Ronald在社交平台也有提及這故事，他給東仔留言：「無論晴天、陰天、雨天，我都希望呢位小朋友（東仔）知道我會繼續支持佢💓」

Ronald昨日（17日）在社交平台上載了一朵鈎織向日葵的照片，說了一個令人傷感的消息，他寫道：「上次慈善show我提過嗰位行動不便嘅8歲小朋友，佢叫東仔，呢份係佢送比我最後一份禮物，尋日佢去咗做天使啦。幸運地我有機會親自同佢講﹐佢好叻、好勇敢，一路以嚟辛苦你同爸爸媽媽啦！係呢度想同東仔爸爸媽媽講，你哋係我見過最強嘅父母，我相信東仔一定會繼續守護你哋，所以你哋都要好好生活呀！借大家同東仔屋企人送上祝福！」

（即時娛樂）