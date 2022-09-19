古天樂《明日戰記》票房破6000萬 登香港最賣座華語片第6位 (11:55)

古天樂（古仔）監製及主演的科幻片《明日戰記》票房再刷新紀錄，《明》上映3星期，截至昨天（18日）票房已破6000萬，以6024萬（不包括澳門票房）暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，古天樂及一眾演員感謝台前幕後工作人員以及觀眾支持。

日前，天下一特意舉行慰勞宴，招待台前幕後，出席者包括吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）及COLLAR成員陳泳伽（Winka）。

對於《明》再次刷新紀錄，古天樂說：「好開心3星期創下佳績，希望可以更進一步。我的願望是《明日戰記》可以打破華語片十大，創造出最新的票房紀錄，希望大家多多支持，最緊要支持《明日戰記》。」除了對票房有期望之外，吳肇軒對《明》續集更有野心，他笑指：「希望打破香港史上電影最多續集的票房，老闆要繼續搵我們。」

慰勞宴上，雖然古仔搞笑指最應該慰勞的是他本人，吳肇軒馬上大膽提出要幫手埋單，古仔亦不跟他客氣。不過古仔仍衷心感激眾人的付出，他續指：「的確要感謝大家，所以請大家好好食一餐，因為《明日戰記》大家都辛苦了一段長時間，電影終於面世，希望大家在過去的日子當中，辛勤的付出可以獲得應有的回報。」

不少人提到因為《明》令香港吹起撐港產片正面氣氛，古仔說：「首先《明日戰記》是套創新科技，科幻片是一個工業，想藉著首部科幻片及後亦能培育更加多年輕人，可以入行做出不同題材的電影，這個工業需要時間發展，大家要並肩作戰才能有更好的成績。」朱鑑然亦說：「去謝票見到場場爆滿感受最為深刻，希望日後香港電影，都能帶給大家相同的震撼性。」

合唱該戲主題曲《明日之明日》的Winka和ANSONBEAN也表示，不論是唱歌還是拍戲，也希望再跟對方合作。

（即時娛樂）