林作出100萬助阿Mo 代做發言人爭取公道：執掌輿論方向 (12:51)

MIRROR演唱會於7月底發生嚴重事故，受傷舞者李啟言（阿Mo）目前仍然留醫，已由ICU轉到「腦神經外科病房」，電訊盈科主席李澤楷日前發聲明，會以個人名義，向阿Mo家人提供1000萬港元經濟支持，不過阿Mo爸爸李盛林牧師謝卻好意，並謂：「所有捐贈為時過早。」昨日（18日）阿Mo爸爸發出第8封代禱信，透露會為兒子鏟光頭以示支持。

林作昨晚在社交網發文給李牧師，並表示願意以個人名義支付100萬港元，以應對阿Mo及其家人生活開支：「至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」

林作認為阿Mo的事已是全香港的事，他寫道：「而我的大律師背景、專業知識、知名度、難搞度，絕對會比你自己去爭取公道會有效。至少以你目前八封信以來的軌跡，我不太樂觀。」

至於為何他肯出錢，林作說：「我會說因為我實在是恨鐵不成鋼。這件事需要好好處理和面對，而我實在認為有太多的進步空間，而這樣下去會錯失良機。目前事件的發展，甚至可以說是膠味越來越濃─先是因為你自己基層出身所謂認為金錢萬惡，不接受李澤楷先生的捐贈。再是現在的無聊削髮為尼。這比起對事情毫無幫助的集氣更戇居。」

林作又表示提供的100萬，有附帶條件，但只會能夠幫到他的：「以後，由我來代你做發言人，而不是這位Shirley Loo（羅乃萱）。

其實最該做發言人的是你自己，開個Facebook Page大概不需要半小時。但你喜歡假手於人，我OK。但你至少找個有足夠語言能力的：

『4.鏟髮支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。』

什麼是『為了與做手術的啟言認同和支持』？﹗？﹗？﹗

先不說幼稚園程度文法問題（我讀蕃書仲要教中文），你在表達什麼意思？認同啊Mo什麼？！作為你的發言人，Ms Loo就這麼得過且過post這樣的文字？！

收了我一百萬不是重點。重點是我會好好為你操刀，執掌整個輿論的方向，真正幫助你渡過難關。放心，你不需要覺得虧待我。他日索償成功，歡迎你還我一百萬（非必須）。我能夠幫到忙，施比受更有福了。」

不少網民對林作的建議意見不一，有網民寫道：「Can't agree more」﹑「支持你，相信你的真心」﹑「加油 呢件事需要全香港洪荒之力繼續跟進」﹑「林生講得有道理」﹑「主動，有自信，敢言」；但亦有網民留言：「明知人哋唔會要你先話捐，呢份『愛心』真係好假」﹑「又捉住了廣告的風口，優秀」﹑「真好一蚊都唔洗出又見報」等。

（即時娛樂）