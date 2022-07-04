陳柏宇到訪老店開Live 遇「小強」即星爺上身 一字不漏背誦電影對白 (16:05)

陳柏宇（Jason）最近推出新歌《命盡頭》，宣揚以正向思維面對各種困難，為了突出這個信念，Jason一連兩星期特意於紅磡寶石戲院及彩虹邨一間上海理髮店舉行Mini Live。

Jason解釋揀選這兩個地點舉行Live的原因，他說：「呢兩個地方歷史悠久，經歷年月洗禮，仍然䇄立不倒，店主們艱苦經營，逆境中自強堅強信念，好切合新歌想宣揚訊息。」

這兩次Live，Jason事前未有公開舉行地點，但不少樂迷聞風而至，特別是寶石戲院的一場Live，樂迷為一睹Jason風采企到出馬路，險象環生，要Jason嗌咪叫大家小心安全，完成Live後，Jason為答謝樂迷支持，逐一和他們拍照，令現場出現了長長的人龍。

至於上海理髮店的一場Live，Jason明顯有倦意，全因他先為小肥擔任兩晚演唱會嘉賓，及後又通宵拍節目，結果開Live當日累到想放棄，他更擘大口說：「可能係因為由小肥演唱會嗰日開始，綵排時佢唔唱，我又不停唱開下聲，所以唱咗好多，演唱會第2日又拍咗一整日，到夜晚真係好攰，爭啲想問有冇人幫我頂，可以睇下小肥識唔識唱，叫佢還畀我都好吖！幫我唱咗呢個Live！」話雖如此，但Jason仍保持一貫水準，唱足成粒鐘。

在上海理髮店一站發生小插曲，由於理髮店歷史悠久，渠位殘舊，在開Live期間突然有「小強」出現，樂手們見狀感震驚，Jason即時拿起本應放在地上的汽水，此時此刻，Jason忽然周星馳上身，將《唐伯虎點秋香》小強慘死一幕，以一人分飾兩角的方式，將對白一字不漏背出來，原本人人都嚇到心驚膽顫，但被Jason的戲癮分散注意力，Live也得以繼續進行。

（即時娛樂）