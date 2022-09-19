江嘉敏毛囊閉塞臉部生粒粒 遭網民批《黯》聲音作狀 (17:37)

江嘉敏在《黯夜守護者》扮少女遭網民批聲音作狀，身旁的陳敏之則力撐她演得舒服和可愛。（劉永銳攝）

陳煒、陳敏之及江嘉敏等，今天（19日）到荃灣宣傳無綫劇《黯夜守護者》。江嘉敏近年獲公司力捧劇接劇，工作不斷的她因作息不定時和飲食不健康，導致皮膚毛囊閉塞，臉部及上半身生滿粒粒。江嘉敏稱這個情况維持1、2個月，拍攝時臉部可靠化妝遮蓋，之前拍完《黃金萬両》便去看醫生，暫時服用抗生素和搽藥膏，趁現在不用開工便調理身體。

談到《黯》劇中飾演少女的她，被網民批聲音作狀兼扮後生，相當趕客。江嘉敏表示沒看報道，但她強調是切合角色，劇中對住媽咪和開live是兩個不同語氣，她沒有因網民抨擊而不快，江嘉敏表示扮學生不覺吃力，因同事在外形和服裝配搭上，都幫了她，她只著重演技方面；江嘉敏身旁的「媽媽」敏之，則力撐她演得舒服和可愛。

另外，陳敏之早前分享幫師妹買旗片段，事後遭網民圍插3宗罪：不戴口罩、出手低和沒有禮貌。

敏之回應事件表示，她畢業於東華三院學校，當時見師妹在賣旗，覺得很乖很sweet，於是便隨手拍，她說：「我知我對住她不戴口罩是不對的，下次會小心留意，但我原意是想呼籲大家做多些善事，沒想到那麼複雜。」

對於被指捐10元出手低，敏之表示平日用電子支付，車內只得10元，她說：「就算我捐100元、500元都會有人鬧，甚至捐1000萬，不喜歡我的人都會鬧，說你做作，大家評論別人前，首先問問自己有否做到，我希望這個社會平和一點，做多些有建設性、有營養的事。」

（即時娛樂）