食得怪先好嗌｜孖陳俞希搜羅歐洲奇怪食物 陳安立難忘蝸牛大補湯 (18:10)

由陳安立（Brian）和陳俞希（Hailey）主持的ViuTV新節目《食得怪先好嗌》，將緊接上周播畢的《深宵更》，由今晚（19日）起逢周一至周五晚11點首播。「雙陳配」去了英國﹑蘇格蘭﹑意大利﹑摩洛哥﹑葡萄牙及西班牙，搜羅歐洲各地古怪食物。

Brian說：「啱啱入行已經同Hailey一齊主持節目，今次同佢做拍檔，有默契之餘，又可以冇底線互相『糟質』對方。本來節目係安排我同佢一齊『打大佬』，試食世界上最古靈精怪嘅食物，但Hailey成日都乘機將最奇怪食物，質晒畀我食。

不過同佢去旅行，都有好多好處，首先佢係一隻電兔，時刻都有無窮精力，同埋對於食物有強烈追求。好多時拍攝完一日節目，佢都會拉我再去發掘當地美食。有時未飛去一個城市之前，已經Book定某某星級米芝蓮餐廳。佢樣樣都要試食，結果次次嗌多咗都係我食晒，食到我肥咗返香港。

咁多個國家，摩洛哥特別多奇怪食物，有次去一個舊城區嘅市集，每一檔賣緊嘅食物，你都唔知係咩嚟，例如蝸牛大補湯，成碗湯都係露出觸鬚嘅蝸牛，真係需要勇氣先放得入口，好多食物人生試過一次就夠，正所謂一試難忘，再試令人瘋狂。」

（即時娛樂）