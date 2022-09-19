《阿姆斯特丹》紐約首映 「小丑女」瑪歌羅比密密接戲 (18:19)

「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）伙拍畢彼特（Brad Pitt）主演《星聲夢裡人》導演戴文查素列（Damien Chazelle）的新片 《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon），日前公開首條預告片，十分勤力的她今日再出席另一主演新片《阿姆斯特丹》（Amsterdam）在紐約林肯中心舉行的首映禮，而且演出陣容比《巴》 片有過之而無不及。

《阿姆斯特丹》由《失戀自作業》大衛奧羅素（David O'Russell）執導，除了瑪歌羅比，還有「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）、《天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）、《狂牛》羅拔狄尼路 （Robert De Niro）、《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》雷米馬力（Rami Malek）、《忘形水》米高山倫（Michael Shannon）、搞笑男星基斯洛克（Chris Rock）、《凸務之王》米克邁亞斯（Mike Myers）及《飛鳥俠》安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）主演，皆與導演現身紐約林肯中心舉行的首映禮，並於電影放映後，出席由《翻生侏羅館》男星賓史迪拿（Ben Stiller）主持的問答環節，與觀眾交流。

《阿姆斯特丹》講述3名好友被控殺人，並捲入美國史上最震撼的秘密陰謀。除了上述演員，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《銀河守護隊》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、樂壇天后Taylor Swift也有份參演，星光熠熠，預計10月6日在港上映。

（即時娛樂）