一路瞳行｜吳千語自爆反叛期 常跟媽媽嗌交 跟男友感情穩定互相扶持 (19:41)

吳千語跟男友感情穩定，雖然有時分隔兩地，但小別勝新婚，互相支持彼此在事業上拼搏。（劉永銳攝）

吳千語在電影《一路瞳行》與惠英紅（紅姐）演兩母女，拍攝時正藉第二波疫情最嚴峻時候，政府實施限聚令，當時大家都很惶恐，擔心電影拍不成，開得成也擔心影響拍攝進度，幸好順利完成。

她表示開機前跟導演見過面，知道故事是導演的真人真事，經導演詳細講解，對演出不太擔心，就算有不明白的地方，現場可以向導演詢問，反而聽到紅組要求嚴格，她不敢怠慢，每天都預早到達片場，結果沒預期中那麼可怕。她說﹕「紅姐是對自己要求好高，一眼關七，很好多事情都幫手處理，從她身上學很多東西。私底下她好潮、好放鬆、好活潑，會拍社交短片，我們會交流新媒體的事情。」

講到戲中與紅姐的鬧交喊戲，有相同經歷的千語說﹕「每對母女都會嗌交，戲中媽咪不喜歡我拍拖，就好似現實中的我，會想起小時候跟媽媽鬧交，有點似曾相識的感覺。拍完電影，令我反思跟家人的關係，小時候我不太懂事，中三、中四反叛期，試過不上學、不認真做功課，扮離家出走，去了朋友家中避靜，不足幾小時便回家。」

她又透露以前經常與媽咪嗌交，互看對方不順眼，會將日記鎖住不讓媽媽知道，這個經歷持續了1年半載，但現已完全忘記媽咪以前好惡的樣子，因為媽咪對著家中小狗好溫柔，百般遷就。

投入社會工作後，千語變得成熟，與媽咪的關係亦因此改變，變成朋友，什麼也跟媽媽分享，說：「她好少問，多數我自動告訴她。現在她倒轉似小朋友，跟朋友之間出現問題，我反過來開導她，叫她不要介意，不用跟別人鬧交，她聽到會笑。」

28歲的千語未想當媽媽，她說：「身邊朋友當了媽媽，每日泵奶、餵奶，戥她們好攰，亦見到很多人婚後未必開心，人愈大，好老套講句開心最重要，我以前希望在30歲前結婚生仔，但現在覺得不應受年齡限制，最緊要自己舒服，不想結婚就不要結婚，開心便足夠，一路拍拖一路換男朋友，如果心態未準備好，可能後悔機會率更大，但又不排除會閃婚。」

千語戀上富三代施伯雄（Brian）4年，問到若拍親熱戲，是否要問准男友？她說：「不用，我什麼都可以做。」她直言目前感情穩定，雖然有時分隔兩地，但小別勝新婚，互相支持彼此在事業上拼搏，好似一個成長伴侶。

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（即時娛樂）